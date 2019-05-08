В Улан-Баторе открылась международная выставка детских рисунков

CA-NEWS (MNG) - Впервые в Монголии открылась выставка рисунков детей из 24 стран. Картины являются лучшими произведениями детей, которые были представлены на конкурсе детских рисунков Азиатско-Тихоокеанского региона «Энникки», сообщает 8 мая Монцамэ.

На выставке представлены 120 произведений детей из 24 стран в возрасте от 6 до 11 лет.

По словам организаторов, конкурс предоставляет детям из Азии возможность познакомиться с ровесниками из других уголков мира и поделиться своими счастливыми моментами.

Выставка будет открыта для посетителей до 13 мая в столичной галерее «Орд-арт».