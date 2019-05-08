В ООН представлена стратегия по пресечению перемещений террористов в другие страны

CA-NEWS (KZ) - В ООН разработали меры, которые помогут отслеживать перемещения террористов и не допускать их проникновения в другие страны. Первая стратегия такого рода, представленная сегодня в Нью-Йорке – это плод сотрудничества недавно созданного Контртеррористического управления ООН с другими партнерами, передает Служба новостей ООН.



Новую программу борьбы с передвижением террористов по миру представил Владимир Воронков, который является заместителем Генерального секретаря ООН и в этом качестве возглавляет Контртеррористическое управление. Выступая на этой встрече, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в последние несколько лет мы стали свидетелями масштабных передвижений террористов из одной зоны конфликта в другие. «Буквально два года назад мы установили, что к террористическим группам в Сирии и Ираке присоединились около 40 тысяч иностранных боевиков из 110 стран мира», - сказал он.

Многие из террористов уже находились в санкционных списках Совбеза, что означает, что на них распространялся международный запрет на поездки. Тем не менее, им удается обходить этот запрет.

Понеся военных потери и утратив контроль над территориями в Сирии и Ираке, ИГИЛ и другие террористические группы стали расширять подпольные региональные сети. Некоторые из боевиков, как отметил глава ООН, пытаются вернуться на родину, присоединиться к группировкам в других зонах конфликтов или найти безопасное убежище. Многие из них хорошо обучены и способны могут осуществлять теракты в местах своей новой дисклокации. При этом, как правило, террористические организации тесно связаны с криминалитетом, снабжающим боевиков поддельными проездными документами.

В ООН разработали новую программу, призванную укрепить процедуры контроля, проверок и досмотра на пограничных пунктах, в том числе в аэропортах с целью выявления террористов и пресечения террористических нападений.

Ранее члены Совета Безопасности ООН в одной из своих резолюций потребовали, чтобы авиационные компании заблаговременно предоставляли властям информацию о пассажирах для выявления лиц, которые включены в санкционные списки. Такая система предварительного уведомления призвана укрепить процедуры проверок и досмотра в аэропортах, а также безопасность аэропортов.