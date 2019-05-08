Душанбе разрешил шествие "Бессмертного полка"

Бессмертный полк в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана разрешили в этом году проведение памятного шествия «Бессмертный полк» в Душанбе по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Абдуджаббор Рахмонзода, помощник президента по связям с общественностью, подтвердил 8 мая, что «добро» на проведение акции получено.

Об этой долгожданной новости вечером 7 мая сообщило на своей странице в Фейсбуке и представительство «Россотрудничества» в Таджикистане. По данным этой организации, шествие стартует в 10 часов утра 9 мая у кукольного театра. К участию в памятной акции приглашаются все желающие.

Акция "Бессмертный полк" — памятное шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне — последние несколько лет проводится 9 мая во многих городах России, а также некоторых странах бывшего СССР и других странах. История берет свое начало в 2007 году в Тюмени, где шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция приобрела международный масштаб. Основная цель акции – почтить память своих предков, погибших в годы войны.

Между тем, накануне в казахстанском городе Актобе местные власти заявили, что шествие в их городе не состоится.

В 2017-2018 годах власти Душанбе запретили проведение шествия, объяснив решение «техническими» причинами и мерами безопасности. Тем не менее сотни жителей Душанбе, после окончания военного парада и официальных торжеств по случаю Дня Победы, выходили на акцию «Бессмертный полк» с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.