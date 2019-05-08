Генпрокуратура Казахстана призывает граждан не поддаваться на провокации и не выходить на митинги 9 мая

CA-NEWS (KZ) - Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам. ТЬекст его обращения опубликовала пресс-служба генпрокуратуры.



Как сказано в распространенном обращении, в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая в незаконных митингах.

- Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных государственных органов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов, - отметил замгенпрокурора.

Далее он пообещал, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

- В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны, - резюмировал Дембаев.