Канат Баитов возглавил комитет индустриального развития и промбезопасности Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Канат Баитов назначен на должность председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Баитов Канат Курмашевич родился в 1968 году в Павлодарской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

В 1992-1994 годы работал подземным горным мастером шахты № 2 рудника Бестюбе ГОК "Каззолото".

В 1994-1995 годы - главный инженер шахты "Западная" рудника Бестюбе ГОК "Каззолото".

В 1995-1999 годы - главный инженер шахты "Капитальная" рудника Ак Су АО "Казахалтын".

В 1999-2002 годы - директор по экономике и финансам ОАО "Камкор". В 2003-2008 годы работал в структуре Банка ЦентрКредит.

В 2008-2009 годы - заместитель директора по экономике и финансам ТОО "Өндіріс компания". Начиная с 2009 года работает в Министерстве индустрии.

В 2009-2010 годы - начальник управления металлургической и химической промышленности, в 2010-2011 годы возглавлял управление горнодобывающей промышленности, в 2011-2014 годы - руководитель управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

В 2014-2019 годы - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию. С февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



