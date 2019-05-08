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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Освобожден от должности председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Председатель комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Омаш Сергазы Багдатович освобожден от занимаемой должности.

"Приказом министра сельского хозяйства Казахстана Омаш Сергазы Багдатович 8 мая освобожден от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу",- сообщает пресс-служба премьер-министра.

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