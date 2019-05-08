ОБСЕ призывает власти Таджикистана прекратить блокировку сайтов

CA-NEWS (TJ) - 7 мая представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир призвал власти Таджикистана восстановить доступ к многочисленным веб-ресурсам, включая онлайн-СМИ, социальные платформы и службы Google в стране, сообщается на сайте ОБСЕ.

«Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам. Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет», - сказал Дезир.

Отмечается что, в течение последних десяти дней большинство приложений для социальных сетей и мессенджеров периодически блокировались, в то время как доступ к интернет-браузерам также остается прерывистым. Азия Плюс, Avesta и веб-сайты Ozodi остаются недоступными.