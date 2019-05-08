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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Акимат Нур-Султана опубликовал условия предоставления грантов в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020»

CA-NEWS (KZ) -  Акимат Нур-Султана на своем официальном сайте опубликовал условия предоставления грантов в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Государственные гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет, на безвозмездной основе для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы.

Максимальная сумма государственного гранта для одного субъекта малого предпринимательства по реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики не может превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге.

Каждый предприниматель может быть участником конкурсного отбора с целью предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей по одному бизнес-проекту.

Обязательным условием для участия в конкурсе на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей является наличие сертификата обучающих компонентов в рамках Программы. Оценка бизнес-проекта субъектов малого предпринимательства проводится на основании следующих критериев:

1) новизна бизнес-идей (для инвалидов не применяется);

2) конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности – маркетинговый анализ);

3) готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения для размещения проекта, рынка сбыта, уровень готовности проекта для запуска производства);

4) Обязательными условиями бизнес-проекта являются софинансирование субъектом малого предпринимательства расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным имуществом, а также создание новых рабочих мест;

при этом к критерию новизны бизнес-идеи относятся проекты, предусматривающие: выпуск товаров, оказание услуг, выполнение работ, ранее не реализованных в конкретной административно-территориальной единице; применение новых или усовершенствованных технологий в конкретной административно-территориальной единице. Субъекты малого предпринимательства должны создать новые рабочие места и использовать средства государственного гранта на следующие цели: приобретение основных средств и материалов, нематериальных активов, технологии, прав на франшизу и расходы, связанные с исследовательскими работами и/или внедрением новых технологий.

Средства гранта не могут быть использованы на приобретение недвижимого имущества, земельного участка и в качестве платы за аренду.

Гранты не могут быть предоставлены предпринимателям:

1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) имеющим задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет;

3) основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду.

Screenshot-2019-5-8 Условия предоставления грантов в рамках госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизне[...]

Screenshot-2019-5-8 Условия предоставления грантов в рамках госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизне[..

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