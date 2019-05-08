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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменская диаспора в Ставрополье провела 295-летие поэта Махтумкули Фраги

CA-NEWS (TM) -  В селе Эдельбай Ставропольского края России туркменскими диаспорами было организовано мероприятие, приуроченное к 295-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, передает 6 мая «Туркменистан: Золотой век».

В торжестве приняли участие консул Туркменистана в Астрахани Атадурды Байрамов, заместитель председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Алексей Чаплыгин, заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Петр Мещеряков и другие.

Программу дня открыла церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули. Затем состоялись поэтические чтения и праздничный концерт. Также прошли конные состязания и товарищеская встреча по футболу.

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