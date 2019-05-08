Казахстан и Польша намерены укреплять политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Польша намерены и дальше укреплять всестороннее политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Таков был лейтмотив переговоров Министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем, состоявшихся сегодня в Варшаве, сообщает пресс-служба МИД РК.



В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой политических контактов на высшем и высоком уровне. Приоритетное внимание на встрече в Варшаве было уделено торгово-экономическому партнерству. Интерес Нур-Султана к Варшаве вполне объясним – в 2018 году Польша заняла 22-е место в рейтинге крупнейших экономик мира, в масштабах Европейского Союза страна вышла на 7-ую позицию.

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Собеседники отметили поступательный рост товарооборота, который в 2018 году составил 1,2 миллиарда долларов США и демонстрирует весьма динамичный двузначный рост в первые месяцы текущего года. На Казахстан приходится примерно 80 процентов польского товарооборота со странами Центральной Азии; в РК работает более 200 предприятий с участием польского капитала, прямые инвестиции которых превысили 230 миллионов долларов. В качестве перспективных направлений экономического взаимодействия министры обозначили агропромышленный комплекс, машиностроение, совместную разработку природных ресурсов, военно-промышленный комплекс, туризм, передовые технологии, взаимодействие на площадке Международного финансового центра «Астана».

Отмечена важность продолжения совместной работы по внедрению устойчивых и конкурентоспособных транспортно-логистических проектов с использованием потенциала выгодного расположения Казахстана и Польши на магистральных путях Евразии в контексте реализации инициативы «Пояса и Пути». В качестве перспективного направления были обсуждены планы по эффективному использованию модернизируемого в настоящее время польского порта Гданьск на Балтийском море в роли важного хаба для перевалки транзитных грузов из Азии в Европу.

В инвестиционном сотрудничестве успешным флагманским проектом является деятельность польской компании «Polpharma», возглавляющей рейтинг из казахстанско-польских совместных предприятий. В целях повышения эффективности достигнута договоренность об учреждении Делового совета «Казахстан-Польша» и составлении совместного каталога казахстанских и польских экспортных товаров, имеющих потенциал выхода на рынки ЕАЭС, ЕС, КНР и Центральной Азии.

Б. Атамкулов также информировал собеседника о мерах правительства Казахстана по диверсификации национальной экономики, реализуемой в стране программе приватизации объектов квазигосударственного сектора, а также новом алгоритме работе МИД по привлечению инвестиций и продвижению казахстанского экспорта за рубежом.

Важное внимание было уделено двусторонним культурно-гуманитарным связям. Стороны отметили необходимость использования потенциала 34-тысячной польской диаспоры Казахстана и тысячи казахстанских студентов в Польше.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в форматах «РК-ЕС» и «ЦА-ЕС» в контексте принятия в первой половине этого года новой Стратегии ЕС по Центральной Азии. Как известно, Польша и Латвия играют важную роль в реализации нынешней Стратегии ЕС по Центральной Азии, выступая координаторами работы по платформе сотрудничества в области образования.