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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стрельба в школе в Колорадо: убит подросток, семь человек ранены

CA-NEWS (CA) -  Один подросток убит и семеро ранены в школе американского штата Колорадо, где два человека открыли стрельбу из огнестрельного оружия, передает Би-би-си.

Трагедия произошла во вторник в научно-технической школе STEM в местечке Хайлендс-Ранч близ города Денвер, сообщает полиция. Оба нападавших задержаны.

Хайлендс-Ранч находится всего в восьми километрах от школы Колумбайн, в которой 20 лет назад произошел один из самых кровавых подобных инцидентов в американской истории.

Стрельба в школе в Колорадо, по некоторым подсчетам, 115-й такой инцидент в США в 2019 году.

Что случилось?

"Около двух часов дня по местному времени два человека вошли в школу, прошли вглубь ее территории и открыли огонь по ученикам в двух разных местах", - сообщил шериф графства Дуглас Тони Спэрлок.

Задержаны двое подозреваемых в нападении, сообщается, что оба они учились в этой школе.

Как сообщил шериф, школа немедленно связалась с полицией, полицейские прибыли на место происшествия примерно через две минуты после звонка.

Погиб 18-летний тинейджер. Оружие, из которого стреляли, было найдено на месте нападения.

"У нас нет информации о тех, в кого стреляли", - сказал Спэрлок, добавив, что пока слишком рано делать какие-либо выводы.

Один из родителей, которого местная пресса называет по имени и фамилии - Фернандо Монтойя - сообщил, что его 17-летний сын получил три огнестрельных ранения.

"Он сказал, что парень вытащил пистолет из чехла для гитары и начал стрелять", - рассказал он в интервью телеканалу Denver 7.

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