В Ташкенте задержаны лица, занимавшиеся подделкой денежных купюр в 100 тысяч сум и их сбытом

купюры в 100 тысяч сум

CA-NEWS (UZ) - В ночь на 4 мая текущего года четверо молодых людей - в возрасте от 20 до 24 лет, целью сбыта поддельных купюр национальной валюты номиналом 100 тысяч сум ($12) приехали в Чиланзарский район, где сбыли 7 таких купюр девушке по имени Шоира А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

В свою очередь Шоира А. расплатилась одной из этих купюр с 33-летним Хомидулло М. - водителем автомобиля “Нексия”, занимавшимся частным извозом. Хомидулло М., обнаружив что купюра поддельная, сообщил об этом инспекторам ДПС ГУВД г. Ташкента, несшим службу поблизости.

Предпринятыми мерами был установлен автомобиль, на котором приехали вышеуказанные молодые люди и 4 мая примерно в 03.30 часов автомобиль был обнаружен и остановлен. При проверке в бардачке машины обнаружили 51 поддельную купюру номиналом 100 тысяч сумов, 25 листов бумаги формата А4 с распечатанными купюрами национальной валюты и принтер «Canon», использованный при изготовлении фальшивых купюр.

Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы все 58 купюр номиналом 100 тысяч сумов, изъятые по делу, являются поддельными.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 176 («Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе предварительного следствия, проводимого в УКД ОВД Юнусабадского района, Сардор Ш. признался, что они сбывали поддельные купюры национальной валюты в различных районах города Ташкента.

ГУВД призывает жителей и гостей столицы сообщать о фактах обнаружения поддельных 100-тысячных сумовых купюр на территории города Ташкента.