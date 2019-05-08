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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пройдет выставка монгольских и индийских нефтяных компаний

CA-NEWS (MNG) -  12-14 мая в Улан-Баторе пройдет выставка нефтегазовых компаний Монголии и Индии в столичном спорткомплексе «Буянт-Ухаа» по инициативе посольства Индии в Монголии. Об этом заявили организаторы на пресс-конференции 8 мая. По их словам, в выставке примут участие 35 компаний из Индии, ведущих деятельность в нефтегазовой сфере, передает Монцамэ.

Также, в ходе пресс-конференции юрист госкомпании «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» У.Чинзориг рассказал, что строительные работы НПЗ в Монголии начаты в соответствии с кредитным соглашением, подписанным между правительством Монголии и экспортно-импортным банком Индии в 2016 году. По его словам, развитие инфраструктуры завода будет завершено в октябре 2019 года.

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