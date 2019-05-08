Таджикистан принял участие в заседании ОБСЕ по Структурированному диалогу в Вене

CA-NEWS (TJ) - 6-7 мая в Вене прошло заседание ОБСЕ по Структурированному диалогу, в которой приняла участие делегация Таджикистана во главе с заместителем министра иностранных дел Зохиром Саидзода, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В соответствии с программой заседания глава таджикской делегации выступил в качестве основного докладчика второй сессии, посвященной военно-политическим аспектам борьбы с терроризмом.

В своем выступлении З.Саидзода ознакомил государств-участников ОБСЕ с вкладом Таджикистана в вопросы противодействия вызовам и угрозам, связанным с терроризмом и насильственным экстремизмом, процессом выполнения страной обязательств в рамках международных и региональных правовых инструментов.

Саидзода также отметил реализацию ряда совместных проектов и программ, таких как разработка национальной стратегии Таджикистана по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы, реформа полиции, укрепление потенциала сотрудников правоохранительных органов в управлении запасами легкого стрелкового оружия, обычных боеприпасов и гуманитарного разминирования.