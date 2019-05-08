Жители Туркменабада отпраздновали День Победы на три дня раньше

CA-NEWS (TM) - В городе Туркменабаде административном центре Лебапской области прошла церемония празднования Дня Победы, за три дня до официальной даты. Инсценировка торжеств состоялась 6 мая, мероприятие снимало государственное телевидение для показа 9 мая. В массовках участвовали более 800 человек, сообщает Азатлык.

В мероприятии принимали участие работники региональных бюджетных организаций разного возраста, студенты, школьники, а также старейшины, которых привлекли принудительно.

Государственное телевидение снимало его, как будто оно проходило в день праздника. Съемки происходили на центральной площади города Байдак мейданчасы, отмечает Азатлык.

Государственные СМИ Туркменистана о проведенных заранее церемониях в честь Дня Победы, не сообщили.

Телевизионные съемки праздничных мероприятий к различным государственным праздникам в Туркменистане являются распространенной практикой. Население страны систематически привлекается к массовкам, организуемым властями по различному поводу.

В публикациях официальных СМИ Туркменистана сообщается, что граждане страны участвуют в таких мероприятиях «с большим воодушевлением».