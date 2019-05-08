Житель Душанбе, обещавший трудоустройство в Норвегии 7 гражданам, приговорен к 6 годам колонии

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор в отношении Нурали Назриева, обвиненного в мошенничестве, в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает 8 мая Авеста.

Назриев, будучи главой Ассоциации дехканских хозяйств и предпринимателей города Душанбе, осенью 2017 года обещал 7 гражданам трудоустроить их в Норвегии и Германии, потребовав и получив с потерпевших 29 тыс. сомони (около $3 тыс), но своих обещаний не выполнил.

В отношении Назриева Нурали Д. было возбуждено уголовное дело по статье 247 (Мошенничество) УК РТ.

Сообщается, что в 2004 году Н.Назриев был приговорен к 13 годам лишения свободы и вышел на свободу в 2017 году.