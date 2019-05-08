РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Житель Душанбе, обещавший трудоустройство в Норвегии 7 гражданам, приговорен к 6 годам колонии

CA-NEWS (TJ) -  Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор в отношении Нурали Назриева, обвиненного в мошенничестве, в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает 8 мая Авеста.

Назриев, будучи главой Ассоциации дехканских хозяйств и предпринимателей города Душанбе, осенью 2017 года обещал 7 гражданам трудоустроить их в Норвегии и Германии, потребовав и получив с потерпевших 29 тыс. сомони (около $3 тыс), но своих обещаний не выполнил.

В отношении Назриева Нурали Д. было возбуждено уголовное дело по статье 247 (Мошенничество) УК РТ.

Сообщается, что в 2004 году Н.Назриев был приговорен к 13 годам лишения свободы и вышел на свободу в 2017 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны
  • Фермеры Таджикистана начали экспорт абрикоса
  • Президент Туркменистана принял вице-премьера и замминистра иностранных дел РФ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×