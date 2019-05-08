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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия опередила Австралию по экспорту коксующегося угля в Китай

CA-NEWS (MNG) -  По данным за март месяц этого года Монголия опередила Австралию по экспорту коксующегося угля в Китай. Так, экспорт составил 3,3 млн. т, что является самым высоким показателем для Монголии, так как это на 44% выше данных аналогичного периода прошлого года, сообщает Монголия Сейчас со ссылкой на Bloomberg.

Австралия же в марте этого года экспортировала 2,2 млн. т коксующего угля в Китай, а РФ – 417 тыс. т.

Это связано с тем, что Китай применил конкретные ограничения в отношении основных морских портов, через которые импортируется австралийский уголь, а это позволило создать благоприятные возможности для повышения спроса монгольского угля. Но с конца марта Китай снова восстановил импорт австралийского угля.

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