Монголия опередила Австралию по экспорту коксующегося угля в Китай

CA-NEWS (MNG) - По данным за март месяц этого года Монголия опередила Австралию по экспорту коксующегося угля в Китай. Так, экспорт составил 3,3 млн. т, что является самым высоким показателем для Монголии, так как это на 44% выше данных аналогичного периода прошлого года, сообщает Монголия Сейчас со ссылкой на Bloomberg.

Австралия же в марте этого года экспортировала 2,2 млн. т коксующего угля в Китай, а РФ – 417 тыс. т.

Это связано с тем, что Китай применил конкретные ограничения в отношении основных морских портов, через которые импортируется австралийский уголь, а это позволило создать благоприятные возможности для повышения спроса монгольского угля. Но с конца марта Китай снова восстановил импорт австралийского угля.