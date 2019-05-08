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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев: Закон един для всех
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что закон должны соблюдать все казахстанцы.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали опубликовал фрагмент выступления Токаева на встрече с общественностью Алматинской области.

"Справедливость в моем понимании состоит в том, что должно существовать верховенство закона. Закон должны соблюдать все: и государственные органы, и сотрудники правоохранительных органов. Закон должны соблюдать и граждане нашего государства. Закон един для всех. Как бы ни хотелось высказать ту или иную критику, она должна высказываться в рамках закона, быть санкционированной, если речь идет о собраниях людей. Поэтому я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства находился в Талдыкоргане 2 мая.

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