Касым-Жомарт Токаев: Закон един для всех

Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что закон должны соблюдать все казахстанцы.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали опубликовал фрагмент выступления Токаева на встрече с общественностью Алматинской области.

"Справедливость в моем понимании состоит в том, что должно существовать верховенство закона. Закон должны соблюдать все: и государственные органы, и сотрудники правоохранительных органов. Закон должны соблюдать и граждане нашего государства. Закон един для всех. Как бы ни хотелось высказать ту или иную критику, она должна высказываться в рамках закона, быть санкционированной, если речь идет о собраниях людей. Поэтому я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства находился в Талдыкоргане 2 мая.



