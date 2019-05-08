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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с праздником 9 мая
Президенты РФ и Узбекистана
Президенты РФ и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания Шавкату Мирзиёеву и гражданам Узбекистана по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте президента России.

В поздравлениях глава России подчеркнул, что в день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии.

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», – сказал Владимир Путин.

Владимир Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

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