Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с праздником 9 мая

- Узбекистан, политика
- 16:36, 08 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания Шавкату Мирзиёеву и гражданам Узбекистана по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте президента России.
В поздравлениях глава России подчеркнул, что в день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии.
«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», – сказал Владимир Путин.
Владимир Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.