РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистанец из Тулы смастерил деревянный танк Т-34 в натуральную величину

CA-NEWS (TJ) -  Житель Тулы из Таджикистана Мухаммадшариф Джалилов смастерил деревянный танк в натуральную величину. Шариф живет в Туле уже 7 лет. Джалиловы – целая династия плотников. Шарифа учил отец, отца – дед, сообщает 7 мая Тульские новости.

На изготовление танка ушло три года. Самым трудоемким оказалось начало работ - больше всего пришлось потрудиться над гусеницами и колесами. Никаких чертежей Шариф при работах не использовал. Все идеи приходят из головы. По его словам, лишь раз ездил в Могилевский сквер Тулы измерить колеса танка.

На материалы Шариф потратил около полумиллиона рублей. Одного клея было закуплено почти тонну.

«Деньги, которые кто-то тратит на сигареты или алкоголь, я трачу на танк. Это приносит мне удовольствие», - говорит Шариф.

На данный момент танк готов, остались последние штрихи.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Не молчи ради Элины». Как одно самоубийство потрясло Азербайджан
  • Посол Туркменистана вручил верительные грамоты королеве Дании
  • Ракетные испытания Северной Кореи ведут к росту напряженности в регионе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×