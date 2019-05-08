Таджикистанец из Тулы смастерил деревянный танк Т-34 в натуральную величину

CA-NEWS (TJ) - Житель Тулы из Таджикистана Мухаммадшариф Джалилов смастерил деревянный танк в натуральную величину. Шариф живет в Туле уже 7 лет. Джалиловы – целая династия плотников. Шарифа учил отец, отца – дед, сообщает 7 мая Тульские новости.

На изготовление танка ушло три года. Самым трудоемким оказалось начало работ - больше всего пришлось потрудиться над гусеницами и колесами. Никаких чертежей Шариф при работах не использовал. Все идеи приходят из головы. По его словам, лишь раз ездил в Могилевский сквер Тулы измерить колеса танка.

На материалы Шариф потратил около полумиллиона рублей. Одного клея было закуплено почти тонну.

«Деньги, которые кто-то тратит на сигареты или алкоголь, я трачу на танк. Это приносит мне удовольствие», - говорит Шариф.

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На данный момент танк готов, остались последние штрихи.