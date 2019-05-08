Посольство Туркменистана в Румынии провело круглый стол, посвященный 1-му Каспийскому экономическому форуму

CA-NEWS (TM) - 7 мая посольство Туркменистана в Румынии совместно с Академией экономических наук Бухареста, организовало в данном ВУЗе круглый стол под названием “Текущие экономические вызовы и перспективы в регионе Каспийского моря – туркменский опыт”, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который продет в туристической зоне «Аваза» 12 августа текущего года, передает сайт МИД Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители Академии, профессора факультета международного бизнеса и экономики, других факультетов, туркменские, румынские и иностранные студенты обучающиеся в данном ВУЗе.

Участникам круглого стола была продемонстрирована информация о предстоящем форуме и социально-экономическом потенциале Туркменистана.

По завершению круглого стола состоялся обмен мнениями и вопросами по перспективам дальнейшего развития экономического сотрудничества между Туркменистаном и Румынией.