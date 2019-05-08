Наблюдатели за президентскими выборами от ОБСЕ начали работу в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Наблюдатели за выборами президента Казахстана от ОБСЕ начали 8 мая свою работу. Председатель ЦИК Казахстана Имашев Б.М. рассказал членам Центризбиркома, главе миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами Уршуле Гацек и представителями миссии обо всех этапах кампании и действиях избирательных органов в период с 10 апреля по 9 июня текущего года, передает пресс-служба ЦИК РК.

На встрече были рассмотрены такие вопросы как календарный план основных мероприятий по подготовке к внеочередным выборам президента Казахстана и основные этапы кампании: выдвижение, регистрация, предвыборная агитация, а также день голосования.

Представители миссии БДИПЧ/ОБСЕ были проинформированы об основных изменениях в выборном законодательстве, внесенных в 2017-2018 годах, в том числе новых положениях, касающихся предвыборной агитации, финансирования избирательной кампании и др