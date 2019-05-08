Президент Туркменистана принял участие в закладке нового села близ озера "Алтын Асыр"

CA-NEWS (TM) - 8 мая в Туркменистане прошла церемония закладки нового социально производственного комплекса близ озера «Алтын Асыр», в которой принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает сайт МИД Туркменистана.

Глава государства оставил памятную запись, которая была помещена в капсулу, размещенную в основание одного из объектов нового комплекса.

Также в церемонии приняли участие руководители и представители парламента, заместители председателя кабинета министров, руководители и представители различных министерств и ведомств, а также вузов страны, главы дипломатических миссий и иностранных представительств, международные эксперты и журналисты.

Новый социально-производственный комплекс и туркменское озеро станут взаимодополняемыми сегментами в данном регионе, где будут проживать люди, которые смогут работать в области растениеводства, животноводства и других видов сельского хозяйства.

Согласно разработанному плану, комплекс будет возведен в два этапа, первый с 2019 по 2022, а второй с 2022 по 2025 годы.