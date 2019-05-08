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  8 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте на улице нашли пустой гроб
Нашли пустой гроб в Ташкенте
Нашли пустой гроб в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Жители Ташкента нашли пустой открытый гроб, лежавший на мусорке. Об этом сообщили пользователи группы Потребитель.уз в соцсети Facebook.

Гроб прохожие обнаружили в Яшнабадском районе столицы на мусорной свалке у домов. Местные жители испугались неожиданной находки и позвали участкового.

Пользователи пошутили, что хозяин гроба передумал умирать и выбросил гроб. Кто-то предположил, что гроб не местного производства. "Скорее всего в нем привезли покойника из-за границы, а так как мусульман в гробу не хоронят, гроб за ненадобностью выкинули на мусорку", - написал один из пользователей.

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