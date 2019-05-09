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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Трамп
Трамп

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном. Если соглашение в итоге не будет достигнуто, Пекин столкнется с жесткими тарифами, предупредил американский лидер. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками на митинге во Флориде, передает Reuters.

«Вы заметили пошлины, которые мы вводим [в отношении китайских товаров]? — поинтересовался президент у собравшихся. — [Это] потому что они (представители Китая. — РБК) сорвали сделку», — объяснил Трамп.

В четверг, 9 мая, напомнил политик, в США на переговоры прилетит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. «Но они нарушили соглашение», — добавил Трамп. «Так что они заплатят», — заверил он. «Если мы не заключим сделку, ничего плохого в том, чтобы получать более $100 млрд в год, нет», — резюмировал политик.

Ранее, 8 мая, в США состоялись новые торговые переговоры между китайской делегацией с американским вице-президентом Джо Байденом. Перед этим американский Федеральный реестр опубликовал документ, в котором утверждалось, что пошлины на ввоз в США ряда китайских товаров будут повышены с 10 до 25%. В силу новые правила должны вступить 10 мая. В целом тарифы будут увеличены на сумму в $200 млрд. О какой именно продукции шла речь, в документе не уточнялось.

За несколько дней до этого, 6 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в Пекине допустили отказ от торговых переговоров из-за повышения пошлин.

Трамп в свою очередь, комментируя ситуацию, отмечал, что «очень рад, что новые пошлины пополнят американскую казну». «Отлично для США, нехорошо для Китая», — подчеркивал он.

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