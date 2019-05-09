США ввели санкции против Ирана

США ввели санкции

CA-NEWS (CA) - Вашингтон вводит санкции против производителей и продавцов стали, алюминия, меди и железа из Ирана. Соответствующий указ в среду, 8 мая, подписал президент США Дональд Трамп, передает kommersant.ru.



В документе подчеркивается, что США, вводя ограничительные меры, преследуют цель лишить Иран доходов. «Речь идет о доходах, которые могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и для военной экспансии»,— сообщает Белый дом.

Под санкции попадают в том числе физлица, «работающие в сфере производства железа, стали, алюминия или меди в Иране», а также контролирующие любое предприятие сектора. Кроме того, ограничительные меры также будут введены в отношении тех, кто участвовал «в существенных транзакциях по продаже, снабжению или передаче Ирану существенного объема товаров и услуг, имеющих отношение к производству железа, стали, алюминия или меди в Иране». «Кроме того, санкции грозят и физлицам за покупку, продажу, транспортировку этих металлов, произведенных в Иране»,— подчеркивается в указе.

Дональд Трамп также заявил, что в дальнейшем в отношении Тегерана могут быть введены и другие карательные меры, «если он не изменит свое поведение фундаментальным образом». Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) президент США назвал «сломанным и неподлежащим восстановлению». «США выдвинули 12 условий, которые могут стать основой всеобъемлющего соглашения с Ираном. Я рассчитываю когда-нибудь встретиться с иранскими лидерами для выработки соглашения и, что очень важно, для того, чтобы дать Ирану будущее, которого он заслуживает»,— заявил он журналистам.

СВПД был заключен в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки. 8 мая иранский президент Хасан Роухани объявил, что Иран частично прекращает выполнение СВПД.