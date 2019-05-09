Мадуро заявил, что Венесуэла освобождается от доллара

Мадуро

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 8 мая, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы освобождаемся от веревок, от шантажа, от доллара как финансового механизма. Идет грандиозный исторический процесс, когда народ говорит миру: да, можно производить, можно жить, функционировать без доллара и без финансовой системы гринго", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, все это называется "процессом национального освобождения". "Империя (США) нас блокирует, нам угрожает, преследует нас экономически и финансово, чтобы колонизировать. Но они не смогли и не смогут этого сделать, потому что мы переживаем процесс национального освобождения, мы освобождаемся от веревок, от шантажа, от преследования, блокады, мы делаем страну более свободную, более независимую, которая идет по своему собственному пути, думает своей головой и делает вещи своими собственными руками", - отметил Мадуро.

Буквально 6 мая в Венесуэле была введена полностью свободная покупка и продажа валюты в коммерческих банках, следует из документа, опубликованного Центральным банком страны.

С 2003 года иностранная валюта в Венесуэле находилась под жестким контролем государства, а операции с ней фактически были запрещены. Это в итоге привело к появлению огромного черного рынка валюты, где доллар стоил в десятки раз выше официально установленного курса. Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако, оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса черного рынка.

Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы - с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты. Постепенно доллары начали официально принимать в отелях, ресторанах, магазинах, особенно с учетом практически полного отсутствия наличных боливаров в стране.