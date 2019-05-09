Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца

меган маркл показала первенца

CA-NEWS (CA) - Появились первые фотографии и видео наследника Сассекских. Малыш Меган и Гарри впервые предстал перед публикой. Во время официальной фотосессии, которая прошла в Зале Святого Георгия в Виндзорском замке, он крепко спал на руках у своего папы – принца Гарри. Его родители в тот момент выглядели очень счастливыми.

Меган также поделилась с журналистами своими впечатлениями от рождения первенца. Она назвала этот опыт «волшебным» и добавила, что теперь у нее есть «двое лучших в мире мужчин».

Сассекские также сообщили, что сейчас трудно сказать, на кого их мальчик похож больше – на папу или на маму. «Все говорят, что дети сильно меняются в течение двух недель после рождения, но мы будем наблюдать за изменениями как минимум в течение месяца, – сказал Гарри, – Кажется, что сейчас он меняется каждый день, поэтому – кто знает…».

Еще до появления на свет первенца Сассекских многие эксперты высказывали предположение, что Гарри со всей ответственностью подойдет к своим отцовским обязанностям. Постепенно становится очевидно, что они были правы. «Быть родителем – это потрясающе, – поделился герцог Сассекский своими впечатлениями. – Прошло только два с половиной дня, но мы все еще находимся в восторге от того, что у нас есть этот маленький “комочек радости”». Также Гарри добавил, что очень хочет провести со своим сыном «драгоценные минуты, когда он медленно-медленно начнет взрослеть».

В завершение фотосессии Меган произнесла слова благодарности, обращаясь ко всем, кто проявил внимание к рождению ее первенца. «Спасибо всем за ваши прекрасные пожелания и доброту, – сказала она. – Это очень много [для нас] значит!».