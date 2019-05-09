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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане налоговиков обеспечат жильем и финансами, чтобы не брали взятки
взятка
взятка

CA-NEWS (TJ) -  Налоговый комитет при правительстве Таджикистана запланировал ряд мер для противодействия коррупции среди сотрудников этого ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разработанным внутриведомственным планом мероприятий по борьбе против коррупции предполагается укрепление социальной поддержки сотрудников налоговых органов, создание для них благоприятных жилищно-бытовых условий.

В частности, предполагается обеспечение налоговиков служебными квартирами, участками земли для строительства жилья, а также финансовая поддержка, передает АП.

Для того, чтобы госслужащие имели возможность получить дополнительные законные доходы, рассматривается вопрос разрешения им пилотным способом заниматься индивидуальным и малым предпринимательством, в случае отсутствия конфликта интересов.

Сотрудники государственных комитетов и их структур, согласно закону «О государственной службе, являются госслужащими.

Закон «О государственной службе» гласит: "... конфликт интересов - ситуация, когда в процессе выполнения должностных обязанностей, государственный служащий оказывается под воздействием своих личных интересов вследствие чего принимает решения, противоречащие государственным интересам".

В налоговом ведомстве считают, что принятие таких мер будет способствовать предотвращению коррупции и утечке кадров из госслужбы.

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