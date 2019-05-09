Обнародованы списки пленных казахстанцев, попавших в лагеря во время войны

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CA-NEWS (KZ) - Обнародованы списки военнопленных казахстанцев, которые попали в европейские лагеря во время Второй мировой войны и погибли, передает Tengrinews.kz.

Документы с данными солдат из Казахстана в архивах Финляндии и Норвегии обнаружила группа исследователей во главе с профессором Гульнарой Мендикуловой. Списки опубликованы в сборнике "Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов", выпущенном Satbayev University. Казахстанцы, погибшие в лагерях Финляндии Во время Второй мировой войны произошел вооруженный конфликт между СССР и Финляндией. Он начался 30 ноября 1939 года и завершился 12 марта 1940 года. В истории она известна как Советско-финская война (Зимняя война).

Если в советской историографии окончание войны датируется мартом 1940 года, то в Финляндии считается, что Советско-финская война продолжалась в 1940-1944 годах. По историческим сведениям, причиной войны стал отказ Финляндии предоставить СССР в аренду часть полуострова Ханко и некоторые острова в Финском заливе в обмен на часть территории в Карелии. "В этой войне участвовали и казахстанцы, многие из которых погибли или оставались в финском плену, о чем свидетельствуют найденные архивные документы. В финский плен попали около 67 тысяч бойцов Красной Армии. Примерно каждый третий солдат погиб в финских лагерях. (...) Поисковая работа с базой данных позволила участникам проекта обнаружить списки из 268 казахстанцев, погибших в финских лагерях для военнопленных. Списки содержат ФИО, национальность, пол, место рождения, дату и причину смерти и название лагеря. ФИО могут быть искажены ввиду написания на финском языке", - говорится в сборнике "Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных архивов".

По данным авторов книги, проблема содержания и возвращения в СССР бывших советских военнопленных, в частности казахов и казахстанцев, из лагерей вермахта, находившихся на территории оккупированной Норвегии, до сих пор остается одной из малоизученных в казахстанской историографии. По данным норвежских историков, в стране от голода, болезней и нацистских зверств погибли около 15 000 советских военнопленных.

Сейчас норвежская сторона предпринимает попытки по идентификации их личностей. На сегодня удалось установить лишь 2700 имен. Узников пригоняли в лагеря из СССР, в том числе это были солдаты, женщины и дети. По всей Норвегии фашистскими оккупантами было построено более 500 лагерей для заключенных. Военнопленные жили в норах, вырытых в земле.

Список казахских военнопленных в Норвегии был получен при помощи казахов, проживающих в Норвегии, в частности Кадыра Айкана Басташа, который долгое время возглавлял казахский культурный центр в этой стране. Всего в списке приводится около 400 имен. Данные написаны на норвежском языке, что, возможно, частично искажает их.

В Национальном архиве Норвегии также обнаружены имена 340 казахов-военнопленных, которые были репатриированы из Норвегии в СССР. Возраст освобожденных пленных варьировался от 25 до 44 лет, большинство - это рядовые солдаты, призванные из разных областей Казахстана.

По данным историка В.Н. Земскова, по состоянию на 1 марта 1946 года из Норвегии был репатриирован 4 440 901 советский гражданин, из них казахов 26 903 человека. Часть списка репатриированных из Норвегии казахов. После возвращения на родину всем репатриированным из Норвегии военнопленным пришлось пройти проверку и фильтрацию органами НКВД, НКГБ и контрразведки СМЕРШ. Дальнейшая их судьба до сих пор мало изучена из-за ограниченного доступа к материалам, хранящимся в казахстанских и российских архивах, говорится в книге.