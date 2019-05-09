РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана поздравил народ с праздником 9 Мая
Токаев
Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев в День Победы, сообщает Акорда.

В своем поздравлении глава государства отметил, что этот праздник дорог каждому жителю Казахстана.

"Этот праздник дорог каждому из нас.Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле.

Благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения.

Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа!", - отметил Токаев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В ООН представлена стратегия по пресечению перемещений террористов в другие страны
  • Таджикистанец из Тулы смастерил деревянный танк Т-34 в натуральную величину
  • Президент Туркменистана принял участие в закладке нового села близ озера "Алтын Асыр"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×