Президент Казахстана поздравил народ с праздником 9 Мая

Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев в День Победы, сообщает Акорда.

В своем поздравлении глава государства отметил, что этот праздник дорог каждому жителю Казахстана.

"Этот праздник дорог каждому из нас.Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле.

Благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения.

Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа!", - отметил Токаев.