Президент Казахстана поздравил в соцсетях глав государств СНГ с Днём Победы

Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), с Днём Победы. Политик также отправил соответствующие телеграммы главам Украины и Грузии.

Направил поздравительные послания главам государств СНГ по случаю Дня великой Победы. Мои поздравления также направлены президентам Грузии и Украины. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 8 мая 2019 г.

Кроме того, руководитель республики отметил вклад Казахстана в победу над гитлеровцами и их союзниками.

Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти, — написал он в своём Twitter.