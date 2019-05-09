Президент Казахстана поздравил в соцсетях глав государств СНГ с Днём Победы

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), с Днём Победы. Политик также отправил соответствующие телеграммы главам Украины и Грузии.
Направил поздравительные послания главам государств СНГ по случаю Дня великой Победы. Мои поздравления также направлены президентам Грузии и Украины.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 8 мая 2019 г.
Кроме того, руководитель республики отметил вклад Казахстана в победу над гитлеровцами и их союзниками.
Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти, — написал он в своём Twitter.
Поздравляю всех соотечественников с Праздником Победы. Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 8 мая 2019 г.