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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана поздравил в соцсетях глав государств СНГ с Днём Победы
Токаев
Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), с Днём Победы. Политик также отправил соответствующие телеграммы главам Украины и Грузии.

Кроме того, руководитель республики отметил вклад Казахстана в победу над гитлеровцами и их союзниками.

Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти, — написал он в своём Twitter.

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