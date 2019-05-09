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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые нашли новый организм в Тихом океане
Тихий океан
Тихий океан

CA-NEWS (CA) -  Морской микроб обнаружили у побережья Тихого океана в Мексике. Он получает энергию из мышьяка. Такое открытие сделали ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле (США). Об этом сообщило Science Alert.

Микроорганизмы живут в особых областях морской воды — «бескислородных водах».

Ранее специалисты находили там крошечные морские формы жизни. Эти организмы дышали не кислородом, а окисленными соединениями серы и азота. Тем не менее исследователи впервые обнаружили в этой среде микробы, вдыхающие мышьяк. Как полагают ученые, эти микробы помнят древний способ выживания, когда на Земле не хватало кислорода. Ученые проанализировали ДНК организмов и нашли гены, способные использовать молекулы мышьяка для выработки энергии. Именно она нужна для выживания.

По мнению открывателей, в «микробном сообществе» Мирового океана живет около 1% организмов, всасывающих мышьяк.

Теперь специалисты собираются перейти к следующему шагу. Морские микробы отправят в лабораторию для более подробного изучения их метаболизма.

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