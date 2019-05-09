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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев прибыл на парад Победы в Москве вместе с Путиным и Медведевым
Парад победы
Парад победы

CA-NEWS (KZ) -  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие на параде Победы в Москве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он вышел на трибуну вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они вместе поприветствовали ветеранов и пообщались с ними до начала парада.

Пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай написал в своем аккаунте в Twitter, что на мероприятие Назарбаева пригласил Путин.

В параде приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих, а также 130 единиц техники. При этом Минобороны РФ отменило воздушную часть парада, репетицию которой проводили 4 мая, из-за неблагоприятных погодных условий.

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