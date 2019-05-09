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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны России отменило воздушную часть парада Победы
Парад победы
Парад победы

CA-NEWS (CA) -  Минобороны России не стало проводить в этом году воздушную часть парада на Красной Площади из-за метеоусловий. Об этом сообщили РБК в Минобороны.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — говорится в сообщении ведомства.

Репетиция пролета авиации проводилась 4 мая. Однако накануне Дня Победы в Москве ухудшились погодные условия. Синоптики спрогнозировали дождь и облачность на 9 мая. Власти Москвы 8 мая заявили, что в преддверии парада Победы в Москве в зоне, где предстоит разгонять облака, будет организовано постоянное радиолокационное наблюдение. Источник РБК в Минобороны 8 мая сообщал, что пока подготовка к воздушной части парада проходит «планово». «Такое (отмена или сокращение воздушной части парада. — РБК) случается достаточно редко», — отмечал собеседник.

Самыми крупными машинами в небе над Красной площадью должны были быть стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Впервые за четыре года в параде планировалось участие модернизированного самолета дальнего радиолокационного управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
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