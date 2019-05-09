Несмотря на запрет властей в Ташкенте прошла акция «Бессмертный полк»

Бессмертный полк в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 9 мая, в «Братской могиле» проходит шествие «Бессмертного полка», сообщает «Xabar.uz».

Напомним, накануне в хокимияте Ташкента заявляли, что в городе не планируется шествия «Бессмертный полк», так как, организаторы не получали на это разрешения.

Также Минюст предупреждал, что нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечет административный арест до пятнадцати суток.