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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Несмотря на запрет властей в Ташкенте прошла акция «Бессмертный полк»
Бессмертный полк в Ташкенте
Бессмертный полк в Ташкенте
Предыстория: В Узбекистане отменили проведение акции "Бессмертный полк"

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 9 мая, в «Братской могиле» проходит шествие «Бессмертного полка», сообщает «Xabar.uz».

Напомним, накануне в хокимияте Ташкента заявляли, что в городе не планируется шествия «Бессмертный полк», так как, организаторы не получали на это разрешения.

Также Минюст предупреждал, что нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечет административный арест до пятнадцати суток.

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