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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери»
Ш.Мирзиёев у монумента
Ш.Мирзиёев у монумента

CA-NEWS (UZ) -  Утром, 9 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери».

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, Шавкат Мирзиёев почтил память погибших во время Второй мировой войны. Руководитель страны возложил венок под звуки военного оркестра.

В мероприятии также приняли участие члены правительства, представители Сената и другие должностные лица.

Напомним, что 9 мая в Узбекистане отмечается День Памяти и почестей. Этот день является официально выходным днём в стране.



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