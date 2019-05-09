Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери»
- Узбекистан, общество
- 15:17, 09 мая 2019
- Просмотров: 329
Ш.Мирзиёев у монумента
CA-NEWS (UZ) - Утром, 9 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери».
Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, Шавкат Мирзиёев почтил память погибших во время Второй мировой войны. Руководитель страны возложил венок под звуки военного оркестра.
В мероприятии также приняли участие члены правительства, представители Сената и другие должностные лица.
Напомним, что 9 мая в Узбекистане отмечается День Памяти и почестей. Этот день является официально выходным днём в стране.