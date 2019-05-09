Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери»

Ш.Мирзиёев у монумента

CA-NEWS (UZ) - Утром, 9 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к монументу «Скорбящей матери».

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, Шавкат Мирзиёев почтил память погибших во время Второй мировой войны. Руководитель страны возложил венок под звуки военного оркестра.

В мероприятии также приняли участие члены правительства, представители Сената и другие должностные лица.

Напомним, что 9 мая в Узбекистане отмечается День Памяти и почестей. Этот день является официально выходным днём в стране.





