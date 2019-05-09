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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В акции «Бессмертный полк» в Душанбе приняли участие тысячи таджикистанцев
Бессмертный полк в Душанбе
Бессмертный полк в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Около тысячи таджикистанцев прошли сегодня маршем в Душанбе в рамках акции «Бесмертный полк», сообщает Азия Плюс.

Участники несли портреты дедов и прадедов – фронтовиков, партизан, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Они прошли от улицы Шотемур до столичного Парка Победы по улице Дружбы народов – около одного километра пешком.

В Парке Победы участники «Бессмертного полка» возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Завершилась акция пением песен военных лет.

Столичная мэрия в этом году дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк». В прошлом году, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся, а столичные власти не препятствовали этому.

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветерана ВОВ.

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