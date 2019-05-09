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  9 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон принял участие в Параде Победы
Парад победы в Душанбе
Парад победы в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня, 9 мая, приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, которое прошло в столичном парке Победы.

Министр обороны страны Шерали Мирзо доложил президенту Таджикистана, Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Эмомали Рахмону о готовности подразделений к военному параду, сообщает пресс-служба президента РТ.

Затем Эмомали Рахмон, выступая перед собравшимися, отметил подвиги таджикистанцев в годы войны и поздравил всех ветеранов войны и народ страны с Днем Победы.

"День Победы дорог не только ветеранам войны и труда, людям пожилого возраста, но и молодому поколению, потому что это свидетельство высочайшего патриотизма, самоотверженности, преданности, урок мужества и стойкости во имя защиты Родины. Мы гордимся тем, что бок о бок с представителями других народов сражались и сотни тысяч посланцев таджикского народа, отважные сыны Таджикистана и внесли достойный вклад в обеспечение победы", — сказал президент.

Президент пожелал каждому жителю страны здоровья, благополучия, а Таджикистану — прочного мира, спокойствия, единства и безопасности.

Он возложил венок у Вечного огня в память жертв народного ополчения против фашизма.

Мероприятие в Парке Победы завершилось строевым шагом подразделений Вооруженных сил и военных частей душанбинского гарнизона.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20190509/emomali-rahmon-prinyal-uchastie-v-parade-pobedi

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