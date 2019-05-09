Мировые цены на продукты питания выросли в апреле - ФАО

рынок

CA-NEWS (UZ) - Цены на мясо и молочную продукцию увеличились, тогда как цены на зерновые снизились, ФАО прогнозирует рекордный урожай в следующем году, отмечается в пресс-релизе, распространённом представительством этой организации в Бишкеке.

Мировые цены на продовольственные товары в апреле выросли до рекордно высокого уровня почти за год, чему способствовал рост цен на мясо и молочную продукцию, отмечается в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил 170 пунктов в апреле, что на 1,5 процента больше по сравнению с мартовским показателем, но все еще на 2,3 процента ниже уровня прошлого года.

Повышение цен затронуло все группы анализируемых продовольственных товаров, кроме сектора зерновых, где крупное экспортное предложение привело к четвертому подряд ежемесячному снижению.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 2,8 процента, главным образом вследствие роста цен на пшеницу и кукурузу, прогнозы по производству которых являются положительными, в то время как котировки риса были в целом оставались стабильными.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию вырос на 5,2 процента по сравнению с мартовским показателем, продемонстрировав уже четвертый подряд ежемесячный рост вследствие устойчивого глобального спроса на импорт в сочетании с дефицитом предложения, связанным с засушливой погодой в Океании.

Индекс цен ФАО на мясо увеличился на 3 процента, что обусловлено резким скачком мировых цен на свинину в результате роста спроса на импорт в Азии - прежде всего в Китае, где стремительное распространение африканской чумы свиней привело к резкому падению внутреннего производства. Помимо этого, укрепились цены на говядину, птицу и баранину.

Индекс цен ФАО на растительные масла также вырос на 0,9 процента.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 0,8 процента. Рост в значительной степени был обусловлен повышением цен на сырую нефть, поскольку рост цен на энергоносители стимулирует использование сахарного тростника в Бразилии для производства этанола для удовлетворения внутреннего спроса.

Ранние прогнозы указывают на то, что мировое производство зерновых достигнет нового рекорда в 2 722 млн. тонн в 2019 году, что на 2,7 процента больше, чем в предыдущем году, согласно новому выпуску «Сводки предложения зерновых и спроса на зерновые», также опубликованному сегодня.

Ожидается, что мировое потребление зерновых достигнет нового максимума, увеличившись на 1,5 процента в ближайшее время. Прогнозируется, что мировое потребление зерновых увеличится на 1,1 процента, причем спрос на рис будет расти еще более быстрыми темпами, а спрос на фуражное зерно для кормов для животных и промышленного использования, по прогнозам, будет еще выше.

Исходя из этих прогнозов, мировые запасы зерновых сократятся незначительно в 2019 году до 847 миллионов тонн, что приведет к небольшому снижению глобального соотношения запасов зерновых к их потреблению до 30,1 процента.

Международные цены будут формироваться на фоне общего баланса спроса и предложения почти по всем группам зерновых, при этом торговые перспективы будут положительными, особенно в отношении пшеницы и риса.