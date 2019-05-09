В Ташкенте 9 Мая прошло театрализованное представление с участием президента

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 9 мая, в Ташкентском ботаническом саду состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей. По данным пресс-службы главы государства, в мероприятии принял участие Шавкат Мирзиёев.

Президент тепло поприветствовал каждого пришедшего на праздничное мероприятие ветерана войны и трудового фронта, пожелал им крепкого здоровья и долгой жизни. Ветераны прочитали молитву с пожеланиями мира и спокойствия стране, благополучия народу.

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны войны и труда, прибывшие из Республики Каракалпакстан и областей.

Шавкат Мирзиёев поздравил всех ветеранов, весь наш народ с Днем памяти и почестей и 74-летием победы во Второй мировой войне.

«Тысячи наших соотечественников вместе с представителями других народов проявили подлинный героизм в той страшной войне. На протяжении 74 лет их великий подвиг является для всех нас школой мужества, источником гордости, и так будет всегда», - сказал глава государства.

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Отмечалось, что в Узбекистане особое внимание и забота о ветеранах войны и трудового фронта, представителях старшего поколения являются приоритетным направлением государственной политики.

«Мы перед ними в неоплатном долгу за нынешнюю мирную и свободную жизнь, за счастье и благополучие наших детей. Почитать и заботиться об этих дорогих для нас людях, создавать все условия для обеспечения их здоровья, счастливой и достойной жизни является священным долгом каждого из нас, прежде всего руководителей всех уровней», - сказал Шавкат Мирзиёев.

На праздничном мероприятии прозвучали песни и музыка в исполнении центрального ансамбля песни и танца вооруженных сил Узбекистана, фольклорных коллективов, артистов эстрады.