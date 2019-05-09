Несколько человек задержаны полицией рядом с акциями «Бессмертный полк» в Алматы и Нур-Султане

Задержания в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Репортеры Азаттыка 9 мая стали очевидцами задержаний нескольких человек рядом с акциями «Бессмертный полк» в Алматы и Нур-Султане. Задержаниям подверглись и не собиравшиеся на шествия гражданские активисты; некоторые сообщили в соцсетях, что с утра у их подъездов «дежурят» полицейские. Точное число задержанных остается неизвестным.

С алматинской площади «Астана» - точки старта поддерживаемой властями акции «Бессмертный полк», шествия с портретами ветеранов Второй мировой войны, - на глазах съемочной группы Азаттыка полиция увела как минимум пять человек. Находившиеся на месте полицейские сказали, что людей увезли в ближайшие отделения «для установления личности», потому что они не предъявили свои документы.

В Нур-Султане корреспонденты Азаттыка стали очевидцами задержания одного мужчины средних лет на маршруте «Бессмертного полка».

Задержания 9 мая прошли на фоне блокировок некоторых интернет-сайтов и социальных сетей.

Гражданские активисты в разных городах сообщали о «дежурстве» сотрудников полиции у подъездов своих домов. Некоторых покинувших жилье задержали.

Так, в Алматы полиция задержала выходившего из подъезда правозащитника Ерлана Калиева.

Пенсионерка Сахиб Жанабаева сообщила утром Азаттыку, что у ее подъезда стоит полицейский автомобиль и что она опасается выходить на улицу.

Активиста Амана Муратулы полиция забрала из его дома в столичном поселке Талапкер.

Житель столицы Олжас Ескеев сообщил, что у места его работы выставлена полиция.

Гражданский активист из Нур-Султана Дулат Агадил говорит Азаттыку, что вокруг территории его дома с утра стоят полицейские.

В дом к живущей в столице активистке Инкар Мухаметхановой полицейские пришли в ночь на четверг, сообщила она в Facebook’e. В выложенной на ее странице трансляции прибывшие представляются сотрудниками дорожной полиции.

В Нур-Султане 9 мая была задержана также Бибигуль Туякова, участница несанкционированного митинга 1 мая. На минувшей неделе столичный суд наложил на нее два штрафа на общую сумму более 100 тысяч тенге (около 260 долларов) за «нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний» и «неповиновение требованию сотрудника силового органа».

В Актобе полиция задержала местного активиста Алмаса Акдаулета. По словам его отца Меирхана Акдаулета, молодого человека увели из дома родственников, где находился активист.

Правозащитник Бахытжан Торегожина, глава неправительственной организации «Ар.Рух.Хак», сообщает, что в Атырау задержали местных жительниц Дарью Ужигалиеву и Дианару Мукатову, их доставили в департамент полиции.

Накануне 9 мая генеральная прокуратура Казахстана предостерегла граждан от участия в «незаконных протестах», напомнив об ответственности за нарушение порядка проведения митингов.