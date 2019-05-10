Монгольский суд продлил срок задержания бывшего начальника ГРУ по делу о пытках убитого политика С.Зорига

CA-NEWS (MNG) - 8 мая в Монголии суд первичной инстанции по уголовным делам района Чингэлтэй принял решение о продлении срока задержания экс-начальника Главного разведывательного управления Б.Хурца ещё на 15 суток. Он был задержан по подозрению в организации пыток и давления на осужденных за убийство политика С. Зорига, сообщает Монголия Сейчас.

Вторым судебным заседанием будет принято решение по вопросу о возможности выпустить его под залог.

Как ранее сообщалось, Б.Хурц был арестован вечером 23 апреля.