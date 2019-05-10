В Ташкент снова возвращаются рэкетиры. Милиция в «доле»

CA-NEWS (UZ) - Предприниматель, источник, приближенный к криминальным кругам, а также чиновник, работающий органах юстиции, сообщили centralasian.org о признаках возвращения «лихих 90-х» в Ташкент и Ташкентскую область.

Источники утверждают, что рэкетиры работают под покровительством правоохранительных органов и некоторых высокопоставленных чиновников. Глава пресс-службы ГУВД Ташкента назвал эту информацию необоснованными слухами.

Янгиюльский район Ташкентской области находится вблизи самых крупных оптовых рынков столицы – Абу Сахий, Ипподром и «Чинни бозор» («Базар посуды»). Сотни молдавских торговцев, которые покупают товар на этих трех оптовых рынках, а после ходят по домам и продают его, как рассказывают местные жители, вместе со своими семьями живут в дешевых гостиницах в Янгиюльском районе.

По словам сотрудника правоохранительных органов Янгиюльского района, молдаване имеют регистрацию, занимаются торговлей на основе патента и находятся под контролем налоговой инспекции.

Как говорят источники, именно кочующие молдавские торговцы первыми оказались под прицелом рэкетиров.

Один из местных предпринимателей сообщил, что в одном только городе Янгиюле насчитывается более 100 молдавских торговцев.

– Целый год они живут со своими семьями в гостиницах «Халкобод» и «Янгиюль». Они покупают посуду и одеяла на оптовых рынках Абу Сахий и «Чинни бозор», а потом ходят по домам местных жителей и продают его. Они не занимаются криминалом, это очень умные и хорошие люди. Эти молдаване занимались выездной торговлей в Украине и России, оттуда приехали в Узбекистан. В теплое время года остаются надолго в нашей стране, – говорит собеседник.

Он говорит, что более ста молдавских торговцев с января этого года находятся под давлением рэкетиров.

– В январе к молдаванам пришли рэкетиры Рамиз и Тимур и заявили: «Все, лафа закончилась. Каждый из вас заплатит за прошлый год по 6 тысяч долларов, отныне каждый месяц будете платить по 50 долларов». Работающие с патентом молдаване стали «дойной коровой» для всех – с них выкачивают деньги и милиционеры, и налоговики, и сотрудники гостиницы и представители органов в сфере туризма. А терепь и улица требует с них «долю». Как-то некоторые молдаване отказались давать «долю», так у них весь товар отобрали. После этого молдаване испугались и нашли эти 6 тысяч долларов. Кроме того, ежемесячно они платят «долю» рэкетирам, – говорит предприниматель из Янгиюля.

Этот собеседник утверждает, что начиная с января этого года каждое пятое число месяца Рамиз и Тимур, приближенные Бахти Ташкентского (криминальный авторитет Бахтияр Кудратиллаев – Ред.), в открытую собирают долю в гостиницах Янгиюля.

– Они сильно напугали владельцев гостиниц. Кажется, они уже стерли записи с камер видеонаблюдения, а так спокойно устраивали сходку во дворе гостиниц и собирали деньги с молдован, – говорит предприниматель из Янгиюля.

Собеседник утверждает, что рэкетиры открыто заявили молдавским торговцам, что находятся «под защитой высокопоставленных чиновников» и предупредили, что у них могут возникнуть проблемы, в случае обращения в милицию.

– У молдавских торговцев есть по двое-трое детей. «Если в Ташкент вы приехали в вчетвером, то уедите отсюда по двое. Мы убьем ваших детей», пригрозили им рэкетиры, – говорит собеседник, объясняя причину, по которой молдавские торговцы не желают обращаться в правоохранительные органы.

Он добавил, что рэкетиры начали требовать «долю» и с владельцев гостиниц, где живут молдаване, и обслуживающих их водителей.

Приближенный к криминальным кругам источник подтвердил информацию о возвращении рэкета в Узбекистан, в частности, в столицу Ташкент.

Предприниматель из Янгиюля и источник, приближенный к криминальным кругам, утверждают, что главными покровителями появившихся в Узбекистане рэкетиров являются высокопоставленные чиновники.

Являющиеся независимыми друг от друга собеседники назвали одни и те же имена лиц и семьи, которые покровительствуют рэкетирам.

"Все это основано на пустых словах каких-то анонимных лиц. Сейчас люди перестали боятся, они спокойно обращаются со своими жалобами в президентский портал. Пусть обратившиеся к вам люди напишут нам с фактами и доказательствами о том, какой из наших сотрудников, где и у кого требовал «долю». Мы проверим все и дадим им ответ. В противном случае, все это не что иное, как уличные сплетни", – отметили на это в пресс-службе ГУВД города Ташкента.