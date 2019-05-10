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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ДТП погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

CA-NEWS (CA) -  Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб после ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли» — сказал источник.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 59-летнего журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.

Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей».

С 1996 по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск».

Сергей Доренко был дважды женат, у него остались пять детей.

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