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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде пройдет 14-й Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ

CA-NEWS (TM) -  15-16 мая в Ашхабаде пройдет 14-й Форум творческой и научной интеллигенции СНГ, для участия в котором приедут более 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России. В работе форума ожидается участие президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает сайт исполнительного комитета СНГ.

Тема форума – «Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования».

На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: новые форматы сотрудничества в сфере образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного диалога, проблемы продвижения книги и чтения.

Центральная панельная дискуссия «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» будет посвящена евразийскому сотрудничеству в гуманитарной сфере.

В рамках форума состоится церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества».

Форум проводится при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) и министерства культуры Туркменистана.

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