РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан приступил к председательству Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

CA-NEWS (TJ) -  8 мая в Вене состоялось первое пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности ФСОБ под таджикским председательством, работу которого открыл заместитель министра иностранных дел страны Зохир Саидзода, сообщает сайт МИД РТ.

В своем выступлении заместитель министра представил государствам-участникам ОБСЕ программу председательства Таджикистана, которая сконцентрирована вокруг как традиционных вопросов повестки дня форума - проблематики лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), содействие в реализации резолюций совета безопасности ООН 1540 и 1325, так и приоритетных вопросов военно-политических аспектов региональной безопасности Центральной Азии. Особое внимание уделено необходимости укрепления сотрудничества ОБСЕ с региональными организациями в ЦА, такими как ШОС, ОДКБ и СВМДА, а также ЕС.

Было отмечено, что главной задачей таджикского председательства является продолжение текущей работы по дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения контроля в военной области.

4(1)-09-05-2019

По окончании пленарного заседания состоялась встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который поздравил Таджикистан с началом председательства во ФСОБ и выразил готовность секретариата организации оказать поддержку в этот период.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане недоступны сайты некоторых СМИ
  • Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
  • В Ташкенте 9 Мая прошло театрализованное представление с участием президента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×