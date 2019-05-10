Таджикистан приступил к председательству Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

CA-NEWS (TJ) - 8 мая в Вене состоялось первое пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности ФСОБ под таджикским председательством, работу которого открыл заместитель министра иностранных дел страны Зохир Саидзода, сообщает сайт МИД РТ.

В своем выступлении заместитель министра представил государствам-участникам ОБСЕ программу председательства Таджикистана, которая сконцентрирована вокруг как традиционных вопросов повестки дня форума - проблематики лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), содействие в реализации резолюций совета безопасности ООН 1540 и 1325, так и приоритетных вопросов военно-политических аспектов региональной безопасности Центральной Азии. Особое внимание уделено необходимости укрепления сотрудничества ОБСЕ с региональными организациями в ЦА, такими как ШОС, ОДКБ и СВМДА, а также ЕС.

Было отмечено, что главной задачей таджикского председательства является продолжение текущей работы по дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения контроля в военной области.

По окончании пленарного заседания состоялась встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который поздравил Таджикистан с началом председательства во ФСОБ и выразил готовность секретариата организации оказать поддержку в этот период.