Netblocks: В Казахстане в День Победы заблокировали новостные сайты и социальные сети

CA-NEWS (KZ) - Несколько интернет-провайдеров в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также новостным и рекламным сайтам 9 мая, сообщает неправительственная организация NetBlocks.

Ограничения, по-видимому, вступили в силу после того, как диссидентские группы призвали к проведению демонстраций 9 мая, когда в стране отмечали победу во Второй мировой войне, пишет организация. Данные ограничения были установлены на уровне провайдеров утром 9 мая либо поздним вечером 8 мая.

Позже доступ к различным независимым новостным сайтам был восстановлен.

Вконтакте, Twitter и WhatsApp оставались общедоступными.

