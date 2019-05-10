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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Netblocks: В Казахстане в День Победы заблокировали новостные сайты и социальные сети

CA-NEWS (KZ) -  Несколько интернет-провайдеров в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также новостным и рекламным сайтам 9 мая, сообщает неправительственная организация NetBlocks.

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Ограничения, по-видимому, вступили в силу после того, как диссидентские группы призвали к проведению демонстраций 9 мая, когда в стране отмечали победу во Второй мировой войне, пишет организация. Данные ограничения были установлены на уровне провайдеров утром 9 мая либо поздним вечером 8 мая.

Позже доступ к различным независимым новостным сайтам был восстановлен.

Вконтакте, Twitter и WhatsApp оставались общедоступными.

В последние месяцы Казахстан переживает периодическую блокировку социальных сетей, поскольку власти стремятся ограничить доступ к прямым трансляциям изгнанного политического активиста Мухтара Аблязова, призывающего к публичным демонстрациям, хотя общие запреты остаются редкостью, пишет Netblocks.

9 мая рядом с акциями «Бессмертный полк» в Алматы и Нур-Султане были задержаны несколько человек. Об этом сообщали местные СМИ и пользователи соц.сетей. Точное число задержанных не установлено.

Президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня 2019 года после отставки в марте нынешнего главы государства Нурсултана Назарбаева.

NetBlocks - неправительственная организация, которая контролирует кибербезопасность и управление интернетом. Организация была основана в 2017 году для мониторинга свободы интернета.

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