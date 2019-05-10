В Монголии назначен генеральный секретарь администрации парламента

CA-NEWS (MNG) - 9 мая в Монголии на пленарном заседании парламента (ВГХ- Великого государственного хурала) был рассмотрен вопрос о назначении Лувсандоржийн Улзийсайхан генеральным секретарем администрации парламента. 88.2% присутствовавших на заседании поддержали ее кандидутару, передает Монцамэ.

Л. Улзийсайхан в 1998 году закончила юридический институт Монгольского государственного университета.

Бывший генеральный секретарь администрации парламента Цэдэвийн Цолмон освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.