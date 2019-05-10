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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии назначен генеральный секретарь администрации парламента

CA-NEWS (MNG) -  9 мая в Монголии на пленарном заседании парламента (ВГХ- Великого государственного хурала) был рассмотрен вопрос о назначении Лувсандоржийн Улзийсайхан генеральным секретарем администрации парламента. 88.2% присутствовавших на заседании поддержали ее кандидутару, передает Монцамэ.

Л. Улзийсайхан в 1998 году закончила юридический институт Монгольского государственного университета.

Бывший генеральный секретарь администрации парламента Цэдэвийн Цолмон освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

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