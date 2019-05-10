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  10 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанцев попросили снимать на видео перегруженные самосвалы на автодорогах и отправлять в комитет транспорта

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанцев попросили сообщать о перегруженных самосвалах на автодорогах.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог, в ситуационном центре комитета транспорта Казахстана функционирует телефон доверия и мессенджеры, куда можно в любое время суток направить сообщение о фактах проезда по автомобильным дорогам тяжеловесных самосвальных автотранспортных средств с грузом, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Если вы увидели самосвал, груженныйсверх нормы, отправьте видео намессенджеры «Whatsapp» или «Telegram» по номеру+ 7 708 0880800.

Направляемые сообщения должны содержать факт проезда тяжеловесного самосвала с грузом по автомобильным дорогам, снятый на камеру мобильного телефона, с обязательной фиксацией государственного номерного знака, места проезда, участка автодороги, ближайшего населенного пункта, даты и времени проезда тяжеловесного самосвала.

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